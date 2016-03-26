Futbol maçına bombalı saldırı



Babil bölge sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralanırken, 12 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Hayatını kaybedenlerden 17'sinin yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklar olduğu açıklandı. AP haber ajansı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 41 olarak duyurdu.

Cuma akşamüstü gerçekleşen saldırıda intihar bombacısı üzerindeki patlayıcıları stadyumda maç sonrasında kupalar verildiği sırada patlatmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda yetkililerin düzenlenen yerel turnuva sonrasında kupaları dağıtmak üzere toplandıkları görülüyor. İsimleriyle oyuncular çağrılarak ödülleri takdim ediliyor. Görüntüler patlamayla birlikte kayboluyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 18 yaşındaki görgü tanığı Ali Neşmi “İntihar bombacısı kalabalığa karışarak toplanmanın ortasına kadar geldi ve belediye başkanı ödülleri dağıttığı sırada kendisini havaya uçurdu” dedi.

Belediye Başkanı Ahmed Şakir, koruması ve beş polis de saldırıda hayatını kaybedenler arasında.

IŞİD saldırıyı üstlenerek Şii milisleri hedef aldıklarını açıkladı.