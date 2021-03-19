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Ekonomi

Futbol kulüplerinin borçları yine yapılandırıldı; 1.5 yıl daha ödeme yapmayacaklar

19 Mart 2021 16:42

Süper Lig’in dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi. Eski anlaşma 5+2 yıl şeklindeydi. Bankalar Birliği Anlaşması kapsamında kulüpler 1,5 yıl boyunca ödeme yapmayacak.

Haberglobal’in haberine göre imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. 4 kulübümüz, Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırma anlaşması yaptı. Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği’ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde bu anlaşma kulüplerimizi ciddi şekilde rahatlatacak. Nefes almalarını ve önlerini görmelerini sağlayacak” dedi.

Kulüpler Birliğiborç yapılandırmaNihat Özdemir
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