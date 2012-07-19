Futbol kulüplerinin kuruluş tarihleri kart şifresi olamayacak!

Banka kartı şifrelerinde futbol kulüplerinin kuruluş yıllarının oldukça fazla kullanılması üzerine, bazı bankalar güvenlik gerekçesiyle '19' ile başlayan şifreleri kabul etmemeye başladı.

Bunun nedeni, tüketicelerin şifre tercihlerinin daha çok 1903, 1905 ve 1907 gibi futbol kulüplerinin kuruluş tarihleri olması. Ayrıca, içinde bulunulan yıla ait şifre tercihlerinin de çok olması '20'ye de yasak getirdi. Konuyla ilgili açıklama, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko'dan geldi.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberinde, kulüplerin kuruluş tarihleri gibi doğum yıllarının da şifrelerde çok kullanıldığını belirten Canko, bankaların güvenlik için bir çok farklı uygulama yaptığını kaydetti.

Canko, "Bu yüzden de bankalar ilk şifre alımlarında 19 ile başlayan şifreleri kabul etmiyor. Önceden kullanıcılar şifrelerini ATM’lerden istedikleri şekilde değiştirebiliyorlardı. Ancak şimdi bazı bankalar ATM’lerden de değişiklik yapılmasına izin vermiyor. Son dönemlerde ise 20 ile başlayan şifreler de kabul edilmiyor. Bunda da içinde bulunduğumuz yıla ait numaralar tercih ediliyor” dedi.

Mail şifreleri gibi olmalı

Google ve Yahoo gibi internet sitelerinden alınan maillerde şifre kullanımlarında güvenlik uygulaması bulunduğunu dile getiren Soner Canko, şu bilgileri verdi:

“Bu adreslerden mail alırken şifrelerde güvenlik uygulaması var. Tercih edilen şifrenin güvenli olup olmadığı belli kriterlerle kullanıcıya iletiliyor. ‘Az güvenli, güvenli ve güvenli değil’ uyarıları yapılıyor. Belki bu tür uygulamalar kullanıcılar için daha sağlıklı olabilir. Çünkü çok fazla zorlamamak gerekiyor. Ancak bankalar da her zaman tüketicilerin güvenliğini düşünüyor. Sektörün sağlıklı büyümesi için de güvenlik yatırımları her zaman artıyor.”