Futbol karşılaşmalarında oyuncu değişikliği sayısı değişiyor

T24 - Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyun kurallarında yapacağı değişiklikleri kararlaştırmak üzere bu haftasonu toplanıyor.

Kurulun gündeminde, kale çizgisi teknolojisinin kullanılmasına ilişkin test sonuçlarının yanısıra, uzatmalara giden maçlarda dördüncü oyuncu değişikliğine izin verilip verilmemesi de var.

Kale çizgisi teknolojisi futbolda kullanılsın mı? Ayrıca, ''üçlü cezalandırma'' olarak adlandırılan ve son adamken rakip oyuncuyu ceza sahasında düşüren futbolcuya verilen ''kırmızı kart, penaltı ve sonraki iki maçta oynamama'' cezasına ilişkin FIFA Görev Gücü'nün tavsiyeleri de toplantıda ele alınacak konular arasında.

Kurul, ayrıca Amman'da 2011 ekiminde gündeme alınan kadın futbolcuların peçeyle maça çıkması konusunu da görüşecek.

Ancak toplantıda öne çıkan başlığın topun kale çizgisini geçip geçmediğine ilişkin belirsizlik durumlarında teknolojiden yararlanılmasına izin verilmesi olması bekleniyor.

İsviçre Standartlar Enstitüsü EMPA eylül ve aralık ayları arasında bu konuda testler gerçekleştirmişti.

Karar, FIFA'nın, 2010 Dünya Kupası finalleri sırasında Frank Lampard'ın Almanya'ya karşı şutunun çizgiyi geçmiş olmasına karşın gol olarak sayılmamasının ardından teknolojinin kullanımına olan muhalefetinden vazgeçmesini izliyor.

Milyon dolarlık projede yarışan sekiz şirket arasında Hawk-Eye ve Goalminder adlı İngiliz firmaları da var.

Cumartesi günü raporları inceleyecek kurul, testi geçecek şirketlere mart ve haziran ayları arasındaki yeni test sürecine katılacak şirketleri belirleyecek.

Kararın 2 Temmuz'da Kiev'de düzenlenecek toplantıda verilmesi bekleniyor.

Eğer, kale çizgisi ya da gol teknolojisi olarak adlandırılan sistemin uygulanmasına karar verilirse, uygulamaya ağustos ayında başlanabileceği belirtiliyor.

Bir diğer seçenek de teknolojinin önce FIFA'nın organizasyonunda gerçekleştirilen gençler turnuvalarında denenip 2014 Dünya Kupası finallerinde uygulanması.