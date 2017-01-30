Futbol Halep’e 5 yıl aradan sonra geri döndü

Halep’te 5 yıl sonra ilk kez bir futbol maçı oynandı. Cumartesi günü Al-Ittıhad, Hurriya’yı 2-1 yendi.

2011’den beri Halep’te hiç resmi futbol maçı oynanmamıştı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, stadyum bakımsız, çim yıpranmış ve soğuktan kahverengiye dönmüştü. Buna karşın taraftarlar ‘futbol coşkusuyla’ tribünleri doldurmuştu. Tribünlerin hemen arkasında ise Beşar Esad’ın posteri vardı.

Al Ittıhad oyuncusu Ömer Hamidi maçtan önce “Beş yıl aranın ardından Halep’e dönmenin verdiği hissi anlatamam. Kalbim çok hızlı atıyor” dedi.

Maçlarını sahil kenti Lazkiye’de oynayan Hurriya futbolcusu Firas Al-Ahmad da eve dönmekten duyduğu mutluluğu paylaştı: Halep’te daha iyi oynuyoruz. Halep’in adını daha yukarılara ulaştırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Tribünlerdeki taraftarlardan Ghassan Mahmoud ise “Halep’te herhangi bir maç yapılmadığı için biraz umutsuz hissetmeye başlamıştık. Fakat şimdi daha güvendeyiz. Kalabalığın tribünlere geri döneceğini umuyorum” diye konuştu.

İç savaşın başlamasının ardından 6 yıl önce Suriye Ligi askıya alınmıştı. 2012’de maçlar yalnızca Şam ve Lazkiye’deki şehirlerde yeniden başladı.