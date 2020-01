İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

TFF 2’nci Lig, TFF 3’üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de görev yapan; Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas illerinden Kayseri’ye gelen futbol hakemleri atletik testten geçti.

Her iki ayda bir geleneksel olarak yapılan atletik testlerin sonuncusu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti\'nde gerçekleştirildi. Hakemler, liglerde görev yapabilmek için atletik testleri geçmek zorunda. 45 hakem, testleri belirlenen sürede geçebilmek için ter döktü. Kayseri’nin merkez olduğu için Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas illerinden atletik test için şehre geldiklerini kaydeden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fahri Aksoy, “Koşudan sonra yapılacak olan seminerde değişen oyun kuralları ile 2017 - 2018 sezonu ilk yarısında yaşanan hakem hataları gösterilecek. Bugün burada 1 B Klasman hakemi, 3 C Klasman hakemi, 7 C Klasman yardımcı hakemi ve yaklaşık 12-13 bölgesel hakem var. Kayseri olarak bu sayı bizim için yeterli değil. İlerideki yıllarda hakem sayımızı artırmak istiyoruz. Hakem olmak isteyen arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum; önce iyi bir eğitim olmalılar. Hakemliğe başlama yaşı 18 - 25 yaş arasıdır. Genelde 2 senede bir aday hakem kursu açıyoruz. Rağbet çok fazla. Geçen sezon açılan kursumuza 700 kişi katıldı, bunlardan yaklaşık 100-120’si devam ediyor. Şu an ilimizde 250’yi aşkın hakem ve gözlemcimiz var. Aday hakemlerimizden üst klasmana yükselen isimler olacaktır, ailemiz sürekli gelişme gösteriyor” diye konuştu.

