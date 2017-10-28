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Spor

Futbol Federasyonu'ndan Vedat Olcay için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay için başsağlığı mesajı paylaştı

28 Ekim 2017 16:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay için başsağlığı mesajı paylaştı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;
\"Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay\'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Vedat Olcay\'ın cenazesi, 30 Ekim Pazartesi günü Altunizade İlahiyat Fakültesi Camisi\'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.
Merhum Vedat Olcay\'a Allah\'tan rahmet; Ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.\"

İSTANBUL / DHA

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