-Futbol Federasyonundan açıklama İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile yapılan toplantılarda hiçbir olumsuz diyalog yaşanmadığı ve kesinlikle olumsuz bir ortam oluşmadığı ifade edildi. Federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, 7 Ekim'de ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılarla ilgili medyada yer alan haberler nedeniyle açıklama gereği duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüp başkanlarımız ile gerçekleştirilen bu toplantılar yapıcı bir içerikle, futbolumuzun geleceğinin değerlendirilerek masaya yatırıldığı faydalı toplantılar olmuş ve son derece medeni bir ortamda gerçekleşmiştir. Bazı basın organlarında senaryolaştırılmaya çalışıldığı şekilde, hiçbir olumsuz diyalog yaşanmamış ve kesinlikle olumsuz hiçbir ortam oluşmamıştır. Kamuoyunun, tamamen hayali diyaloglar ve olaylar üzerine kurulmaya çalışılan ve hiçbir bölümü doğru olmayan bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.''