-FUTBOL FEDERASYONU'NDAN "YÜZDE 5" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Kulübü'nün ve Genel Sekreter Hasan Yener'in Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki bilet dağılımı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarla ilgili bilgilendirme yapma gereğini duyulduğunu belirterek, ''Statüde, misafir kulüp seyircileri için en az yüzde 5 ibaresinin yer aldığı'' vurgulandı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan bu konuda yapılan açıklamalar sonrasında ''Doğru bilgilendirilme'' ihtiyacının doğduğu belirtilerek, şöyle denildi: ''2010-2011 sezonunda yürürlükte olan Süper Lig Statüsü'nün 'Tribün düzenlemesi ve organizasyon' başlıklı 8. maddesinin 10. fıkrasına göre; 'Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde stadyumun oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında yer ayırmak zorundadır' ifadesi yer almaktadır. Tüm profesyonel liglerde aynı olan bu düzenlemede sınırlama olmadığını ve statüde de açık olarak belirtildiği üzere misafir takıma verilecek bilet sayısında 'en az' ifadesinin geçtiğini belirtmek isteriz.'' Federasyon açıklamasında, Hasan Yener'in, bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir cevap alınamadığını belirtmesinin de hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığı bildirildi. TFF Başkanı Mahmut Özgener'in, 17 Mayıs Salı günü Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ile bu konuyu konuşarak kendisine gerekli bilgilendirmeyi yaptığı aktarılan açıklamada, ''Ayrıca TFF 1.Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyesi Ufuk Özerten de aynı gün Sayın Şener ve Sayın Hasan Yener ile de görüşmüştür. Bu görüşmelerin üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen Trabzonspor Genel Sekreteri'nin bu tip yanlış bilgilendirme yapması çok manidardır'' ifadesine yer verildi.