-FUTBOL FEDERASYONU'NDAN "KIZIL" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Futbol Federasyonu, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl'ın, (A) Milli Takım'ın Hollanda ile deplasmanda yaptığı maça gitmemesiyle ilgili basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, Levent Kızıl'ın iş seyahati nedeniyle milli takımın yanında yer almadığı belirtilerek, ''Sayın Kızıl daha önceden belirlenmiş bir iş seyahati nedeniyle kıta dışında olduğu için Hollanda'da takımımızın yanında yer almamıştır. Kendisi bu konudaki bilgilendirmesini çok önceden yaptığı için, (A) Milli Takım'ın Hollanda organizasyonuna ait görevleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu konuda herhangi bir eksiklik oluşmamıştır'' denildi.