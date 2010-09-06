-FUTBOL FEDERASYONU'NDA ŞOK AYRILIKLAR İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Futbolda, 2012 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında (A) Milli Futbol Takımı'nın yarın Belçika ile yapacağı önemli karşılaşmanın heyecanı yaşanırken, federasyonda şok ayrılıklar gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada, başkan Mahmut Özgener'in talimatıyla TFF Denetleme Kurulu tarafından başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmayı değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin kararı doğrultusunda; TFF Genel Sekreteri Ahmet Güvener ve Genel Sekreter Vekili Orhan Gorbon'un, 6 Eylül 2010 itibariyle görevlerinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, soruşturmanın içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken, şöyle denildi: ''26 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevini üstlenen Güvener ile 29 Eylül 2009'dan bu yana TFF Genel Sekreter Vekili olan Gorbon'a bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.''