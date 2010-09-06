T24 LogoT24 Logo
Spor

FUTBOL FEDERASYONU'NDA ŞOK AYRILIKLAR İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2010 23:46

-FUTBOL FEDERASYONU'NDA ŞOK AYRILIKLAR İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Futbolda, 2012 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında (A) Milli Futbol Takımı'nın yarın Belçika ile yapacağı önemli karşılaşmanın heyecanı yaşanırken, federasyonda şok ayrılıklar gerçekleşti.  Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada, başkan Mahmut Özgener'in talimatıyla TFF Denetleme Kurulu tarafından başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmayı değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin kararı doğrultusunda; TFF Genel Sekreteri Ahmet Güvener ve Genel Sekreter Vekili Orhan Gorbon'un, 6 Eylül 2010 itibariyle görevlerinden ayrıldığı duyuruldu.  Açıklamada, soruşturmanın içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken, şöyle denildi: ''26 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevini üstlenen Güvener ile 29 Eylül 2009'dan bu yana TFF Genel Sekreter Vekili olan Gorbon'a bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24