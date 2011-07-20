-FUTBOL FEDERASYONU'NDA KOZMİK ODA İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nün bugün yaptığı açıklamada kendisini rahatsız eden bir unsurun bulunmadığını söyledi. Aydınlar, Fenerbahçeli yöneticilerin Futbol Federasyonu'nu ziyaretinin ardından Federasyon'un İstinye'deki binasından ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçeli yöneticilerin, daha önce ''şirket birleşmesine ilişkin'' konuyu görüşmek üzere kendilerinden daha önce randevu aldığını ve ziyaretin bu nedenle gerçekleştiğini kaydeden Aydınlar, ''Bizim için sürpriz bir ziyaret değildi. Ziyaret öncesinde bu konuyu yönetim kurulu toplantısında görüşmüş ve karara bağlamıştık'' diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü'nün şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin bugün yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine ise Aydınlar, ''Fenerbahçe Kulübü kendi görüşlerini ortaya koymuş. Biz de saygıyla karşılarız. Bizim de kendi görüşlerimiz var. Herkesin kendi görüşü var. Açıklamada beni rahatsız bir unsur yoktu, doğrusu... Dolayısıyla biz bu konuyu konuşmadık'' dedi. Futbol Federasyonu'nda, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın göndereceği belgelerin korunmasına yönelik önlemler alındığı ve bir oda oluşturulduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise Aydınlar, şunları söyledi: ''Belgeleri hem bizim hukukçularımız hem de Etik Kurul üyeleri inceleyecekler. Bununla ilgili güvenli bir oda sağladık. Kamera sistemi olan, şifreli giriş çıkışı olan, tüm oradaki işlemlerin kayıt altına alınacağı bir sistem oluşturduk. Soruşturma gizli olduğu için belgelerin, bilgilerin dışarı çıkmaması lazım. Bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini aldık.'' ''Delillerin yeterliliğine nasıl kanaat getireceksiniz?'' şeklindeki soru üzerine ise Aydınlar, ''Ona biz kanaat getiremeyiz, hukukçular kanaat getirecek. Biz hukukçu değiliz. Kesinlikle biz bakmayacağız, biz Etik Kurul'un vereceği kararı bekleyeceğiz. Etik Kurul'un vereceği rapor üzerinden kararımızı vereceğiz.''