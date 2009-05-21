Futbol Federasyonu'nda istifa

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, 20 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Kararını "mesaj ve e-mail" yoluyla Federasyon yöneticilerine bildiren Kazancıoğlu'nun istifa mektubunda şu sözlere yer verdiği öğrenildi:



"Değerli mesai arkadaşlarım,



20 yıla yaklaşan TFF çalışma hayatımı bugün itibariyle istifa ederek sonlandırmış bulunuyorum. Sizlerle birlikte bugüne kadar birçok başarılı işe imza attık, bana vermiş olduğunuz destekler ve işbirliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerle tek tek vedalaşarak ve elinizi sıkarak ayrılmak isterdim ama maalesef olamadı. Bundan sonraki iş hayatınızda hepinize sonsuz başarılar diler hepinizi sevgiyle kucaklarım. Sağlıkla kalın"



Öte yandan; 6 yıldır Hukuk Kurulu'nda görev yapan ve son olarak Hukuk Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüten Avukat Emre Koçak'ın da istifa ettiği öğrenildi. Koçak istifasının nedeni olarak prensiplerin uyuşmamasını gösterdi.



Yönetim şaşkın



12 Haziran'da yapılacak olan Mali Genel Kurul öncesi bu gelişmelerin yaşanması TFF yönetiminde şaşkınlıkla karşılandı.



Görüşünü aldığımız Levent Kızıl "Hayırlı olsun. Sayın Kazancıoğlu böyle bir karar almış. Bizlere de mesaj atarak kararını açıkladı. Sonuçta genel sekreterlik yönetim ve Başkan'a bağlı çalışan en üst düzey bürokrat, değerlendirmeyi yönetim kurulu ve başkanımız bizzat yapacaktır" diye konuştu. (DHA)