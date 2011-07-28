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Spor

FUTBOL FEDERASYONU'NA DİLEKÇE İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2011 22:12

-FUTBOL FEDERASYONU'NA DİLEKÇE İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - İstanbul Barosuna kayıtlı avukat İsmail Tepecik, Futbol Federasyonu'nun futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmasına ilişkin doğru kararı ancak yargılama süreci sonunda kesinleşecek kararı esas alarak verebileceğini öne sürdü.  İstanbul Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, futbolda şike iddialarına hukuki mütalaalarını içeren dilekçeyi Futbol Federasyonu'na gönderdi.  Avukatlardan İsmail Tepecik, soruşturma süresince hukuka aykırılıkların vicdanları yaraladığını ve bunun sürdürülmesinin hukuka güveni sarsacağını iddia etti.  Futbol Federasyonu'nun ''bir an önce değil'', ''doğru karar almak zorunda'' olduğunu belirten Tepecik, şunları söyledi:  ''Doğru karar ancak yargılama süreci sonunda kesinleşecek karar esas alınarak verilebilir. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ya da başka bir Federasyon kurulunun şike-teşvik primi iddiaları hakkında yargı kararını beklemeden açıklayacağı görüş ya da kararın, ileride telafisi imkansız zararlara uğramasına sebebiyet vereceği gibi hukuka güveni ve vicdanları da derinden yaralayacağını belirtmek isteriz.  Bu nedenle sunduğumuz dilekçeyle Etik Kurulu tarafından yapılan incelemenin durdurulmasını ve yargı süreci sona ermeden şike-teşvik pirimi iddiaları hakkında herhangi bir karar alınmamasını talep ediyoruz.''

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