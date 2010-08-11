-FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Petrol Ofisi Spor Kulübü Başkanı Şahin Ulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, Ankaraspor'un bir alt lige düşürülmesiyle ilgili olarak, Federasyonun statüsünün 76. maddesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ve görev gereklerine aykırı davrandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ankaragücü Spor Kulübü Derneğinin 30 Ağustos 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sonucunda iki kulüp arasında ortaya çıkan ilişkinin sportif rekabeti engelleyecek nitelikte ve TFF statüsünün 76. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Ankaraspor A.Ş'nin ''alt lige düşürülmesi'' kararı verildiği anımsatılarak, ''alt lige düşürme'' yaptırımının esasen ihlale konu toplantıyı yapan Ankaragücü Spor Kulübü Derneği yerine Ankaraspor A.Ş'ye uygulandığı kaydedildi. TFF Yönetim Kurulu üyelerinin, somut olayda TFF statüsünün 76. maddesinin 2, 3. ve 4. fıkralarından doğan açık yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ve görev gereklerine aykırı davranarak suç işledikleri ve büyük maddi zarara sebebiyet verdikleri iddia edilen dilekçede, söz konusu fıkralarda; kulüplerin gelir ve gider cetvellerini, bilançolarını ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile genel kurul tutanaklarını yıllık genel kurullarında onaylandığı biçimi ile 30 gün içerisinde TFF'ye sunacağının, aksi halde kulübe uyarı verilerek yetkilerinin askıya alınacağının, anılan yükümlülüğü uyarı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde de yerine getirmemesi durumunda puan tenzili yaptırımının uygulanacağının, sözü edilen yükümlülüğün ilave 30 gün içerisinde de yerine getirilmemesi durumunda küme düşürüleceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Somut olayda TFF statüsüne aykırı olarak gelir gider cetvelleri, bilançoları, gelecek sezonu kapsayan bütçeleri onaylanmayan 30 Ağustos 2009 tarihi öncesindeki geçmiş yöneticiler ve işlemlerinin ibra edilmediği, hatta toplantıdan sonraki yönetim ve işlemlerini buna dayalı olarak yoklukla malul kılan Ankaragücü Spor Kulübü Derneğine ait 30 Ağustos 2009 tarihli bir Genel Kurul toplantısı ve tutanağının mevcut olduğu belirtilen dilekçede, ''TFF statüsünün 76. maddesinin 2, 3. ve 4. fıkraları gereğince sunulan/sunulması zorunlu genel kurul tutanaklarının bu şartları ihtiva edip etmediğini denetlemek, ihtiva etmeyenleri kabul etmemek ve hatta maddede öngörülen yaptırımı uygulamak (küme düşürme) TFF Yönetim Kurulu üyelerinin açık yükümlülüğü iken, şüpheliler görev gereklerini yerine getirmeyerek suç işlemişler ve ayrıca büyük maddi zarara sebebiyet vermişlerdir'' denildi. Dilekçede, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin, TCK'nın 257. Maddesi'nde düzenlenen ''görevi kötüye kullanma'' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.