-FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA ALTI ADAY İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 29 Haziran Çarşamba günü yapılacak Seçim Genel Kurulu öncesi Mehmet Ali Aydınlar'ın dışında beş kişinin daha başkan adaylığı için TFF Genel Sekreterliğine başvurduğu açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, adaylık başvurularının TFF Statüsünün 38. maddesi hükümleri kapsamında, dün mesai bitimiyle sona erdiği belirtildi. Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru süresine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere Mehmet Ali Aydınlar, İhsan Atun, Nedim Delibaş, Gökhan Erkek, Salih Tuğsan Okyar ve Safiye Aydoğan'ın TFF Genel Sekreterliği'ne başvurduğu bildirildi. Bu arada, adayların genel kurulda 61 üye tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.