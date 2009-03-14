'Futbol elektrik işidir'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, güzel bir seri yakaladıklarını ve sergiledikleri performasın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.





Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, güzel bir seri yakaladıklarını ve sergiledikleri performasın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.



Mustafa Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:



"Güzel bir seri yakaladık ve devam ediyoruz. Ocak ayının başından bu yana iyi bir hava yakaladık. Ne denli zor maçlar oynadığımızı görüyoruz. Gençlerbirliği gibi ikinci yarıda çıkış grafiği yüksek olan bir ekibe karşı oynadık. Kazanmak için mücadele ediyoruz. Bizim en iyi tarafımız bu. Son 30 dakika izleyenlere keyif ve heyecan veriyoruz. Bu bizim açımızdan iyi bir gösterge. Takımımda herkesin hazır olması bu işin en güzel tarafı" dedi.



Takım yapmanın kolay olduğunu; fakat takım olmanın zor gerçekleştiğini belirten tecrübeli teknik adam, bu akşam takım defansını çok iyi yaptıklarını; genel çizgilerinin çok iyi olduğunu ve galibiyeti hakeden takım hüviyetinde mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.



Futbolun elektirk işi olduğunu ve taraftar sahadaki oyuncunun mücadele ettiğini gördüğü zaman 90. dakikaya kadar gol geleceğini biliyor ve sabrediyor şeklinde sözlerini noktaladı.



