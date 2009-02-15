Futbol dünyasının acı günü

İşadamı ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Celal Birsen, Esenyurt'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Edirne'den İstanbul'a gelen Muhsin Erdoğan'ın kullandığı 34 TC 6890 plakalı cip, TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.



Kazada, araçta bulunan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve şemsiye firması sahibi Celal Birsen ile sürücü Erdoğan, olay yerinde öldü.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ihbar üzerine kaza yerine gelerek inceleme yaptılar.



Futbol federasyonu, başsağlığı mesajı yayınladı



Futbol Federasyonu, federasyon yönetim kurulu yedek üyesi Celal Birsen'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak, merhum Celal Birsen'e Tanrı'dan rahmet, acılı ailesi ve spor dünyasına başsağlığı dileriz” denildi.

