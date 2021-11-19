Fransız ve Ada futbolunda skandal iddialar; 400'e yakın oyuncu genç yaşta cinsel istismara uğradı

Fransız gazeteci Romain Molina, dünya futbolunu sarsacak iddialarda bulundu. Fransa ve İngiltere liglerinde mücadele eden 400'ün üzerinde futbolcunun tecavüze uğradığını söyleyen Molina, bir kısmının anal bölgelerinde yaşadıkları problemler sebebiyle kliniklere yatırıldıklarını belirtti.

Molina, şu an Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in Juventus'tan Barcelona'ya transferinde de usulsüzlük olduğunu iddia etti. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da oynayan Mario Lemina'nın da Gabon milli takımında oynamak için yüklü miktarda para aldığını söyledi.

Fransız gazeteci Romain Molina, Twitter'da yaptığı canlı yayında uzun süre dünya spor basınının gündeminde kalacak iddialarda bulundu.

Yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği yayından öne çıkan iddialar şu şekilde:

"400'den fazla futbolcu tecavüze uğradı"

"Premier Lig, Championship, Ligue 1 ve Ligue 2 forması giyen 400'den fazla futbolcu gençlik yıllarında birden fazla kez tecavüze uğradı. Öyle ki bir kısmının anal bölgesinden problemler yaşadığı ve bunun için özel kliniklere yatırıldıkları belirtiliyor. Bununla ilgili belgeler aralık ayından itibaren paylaşılacak."

"Real Madrid'li Mendy de, 2018 yılında bir kadına şiddet uyguladı"

"Şimdilerde Real Madrid forması giyen Ferland Mendy, 2018 yılında bir kadına şiddet uyguladı. Onu yere seren ve kafasına tekme atan oyuncu daha sonra penisini çıkararak kadına gösterdi. Beyin sarsıntısı geçiren kadın acile kaldırıldı. Mendy başka bir kadına daha şiddet uyguladı. Mendy'yi bir sonraki sene satmayı planlayan o dönemki kulübü Lyon tüm bu olayların gizli kalmasını sağladı."

13 yaşındaki iki kız çocuğunu tecavüz

"Uluslararası bir antrenör bir turnuva esnasında 13 yaşındaki iki kız çocuğunu tecavüz ettikten sonra elleri kanlı bir şekilde yakalandı. 2017'de başka sebeplerle görevinden alındığı açıklandı. Ünlü bir Fransız da bu işin halı altına süpürülmesinde etkin rol oynadı."

"Fransız uluslararası bir futbolcu kadınların ağzına dışkıladığı partiler organize ediyor ve bunları kayıt altına alıyordu. Buna zorlanan bir genç kız bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulundu."

"Futbolcuların yüzde 80'i nargile içiyor"

"Futbolcuların yüzde 80'i nargile içiyor. Hatta PSG'de bir dönem futbolcular nargilelerini deplasmana da götürüyorlardı. Futbolculardan Matuidi düzenli olarak nargile içiyordu."

"Ligue 2 ekiplerinden Amiens'de Ajaccio deplasmanı dönüşü herkes alkol kokuyordu. Futbolcular alem yapmayı, nargile içmeyi seviyorlar."

"Pjanic transferi yasalara aykırı"

"2020'de Pjanic 60 milyon Euro'ya Barcelona'ya, Arthur 72 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu. Takas olarak gerçekleşen bu transfere yasalara aykırı bulundu ancak herhangi bir aksiyon alınmadı."

Pedofili skandalı

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin en iyi futbol akademilerinden bir tanesi pedofili grubu tarafından yönetiliyor."

"Bir Fransız takımı altyapısındaki bir pedofili skandalını gizledi. Oyuncunun beyni yıkanarak suç duyurusunda bulunması engellendi. Oyuncu daha sonra kendi ülkesine gönderildi."

"Kolombiya futbolunun hakem komitesi başkanı bir pedofil. Molina canlı yayın esnasında 12 yaşındaki bir çocuğun suç duyurusunu okuyamadı ve yarıda bırakmak zorunda kaldı."

"Kenya'da 15 yaşındaki genç basketbolcuya zorla kürtaj yaptırıldı. Amaç tecavüze dair kanıtların yok edilmesi."

FIFA merkezinde cinsel istismar

"Bir kız çocuğu FIFA merkez binasında tecavüze uğradı ve daha sonrasında kürtaj yaptırıldı."

Şike iddiaları

"Asya'daki bazı milli takım karşılaşmaları daha önceden ayarlanmış. Bu durumun farkında olan birçok futbolcu artık milli takımlarına gitmiyor."

"Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki birçok ligde maçlar önceden ayarlanmış. İrlanda, Malta ve Cebelitarık'ta birçok şikeli maç oynandı."

"Kenya Futbol Federasyonu'na ait tam 16 banka hesabı bulunuyor. Bunlardan birkaç gizli hesaplar. Normalde federasyonların bir veya iki hesabı olur."

"Doğu Timor, Moğolistan'ı mağlup etmek adına bazı Brezilyalı futbolculara kendi milli takımlarında oynamaları için para verdi."

"Lemina yüklü ödeme aldı"

"Mario Lemina Gabon'u temsil etmek için yüklü miktar ödeme aldı. Diğer Afrikalı oyuncularda da durum farklı değil."

Transfermarkt'ta para karşılığı veri

"Bazı kulüp ve menajerler futbolcularının verilerini iyi göstermek için Transfermarkt'a para ödüyor."

Benzema'nın Milli Takım'a dönüşünde Macron'un payı

"Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na geri dönüşünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da payı var."