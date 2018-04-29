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BBC Türkçe

Futbol dünyasında bir ilk: Napoli çöpçatan uygulaması Tinder'la anlaşma yaptı

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Napoli, dünyanın en popüler çöpçatan uygulamalarından Tinder ile ilginç bir anlaşmaya imza attı. Polonyalı golcü Arkadiusz Milik, 2 haftalığına Tinder'a "çıkarıldı". Milik, gelen mesajlarıokuyacak ve en çok ilgisini çek

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Napoli, dünyanın en popüler çöpçatan uygulamalarından Tinder ile ilginç bir anlaşmaya imza attı. Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz (Arek) Milik, 2 haftalığına Tinder'a "çıkarıldı".

Tinder ile Napoli arasındaki anlaşma, geçen Ekim ayında Polonya milli takımının bir maçı sırasına sakatlanan Milik'in "sahalara dönüşünü" kutlamak için yapıldı.

Anlaşmaya göre Milik 2 hafta boyunca Tinder'da olacak.

Polonyalı futbolcuyla tanışmak isteyen hayranlarının tek yapması gereken uygulamaya girerek Milik'in hesabını "sağa kaydırmak" ve dikkat çekici bir mesaj yollamak.

Milik, 2 hafta içinde kendisine gelen mesajları şahsen okuyacak ve en çok ilgisini çeken 4 kişiyle buluşacak.

"Kampanyayı" kendi sosyal medya hesaplarından da duyuran Milik, paylaştığı videoda hayranlarına, "Sevgili hayranlarım, oyuna döndüm! Beni sahada da Tinder'da da bulabilirsiniz" diye seslendi.

Milik, bu yöntemi "taraftarlarla buluşmanın yeni bir yolu" olarak niteledi ve "Teknoloji, bizi birbirimize yaklaştırıyor, spor da öyle. Bu yeni maceraya başlamayı iple çekiyorum" dedi.

Tinder'dan yapılan açıklamada da "Arek Milik'i ve Napoli'yi desteklemekten mutluyuz. Tinder her şeyden önce yeni insanlarla tanışma platformudur, biz de hayranlarını idolleriyle iletişime geçirmek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Napoli kulübü de internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Napoli, Tinder'da bir girişim başlatan ilk futbol kulübü olmaktan çok memnun" ifadelerini kullandı.

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