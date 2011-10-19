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Futbol da terörü protesto etti!

Terör saldırıları nedeniyle tüm liglerde maçlar 3 dakika geç başlayacak...

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaşanan terör saldırılarını kınamak için tüm profesyonel ligler ile A2 ve gençlik geliştirme liglerindeki maçların 3 dakika geç başlatılmasına karar verdi.

Futbolda terörü protesto

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:  

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaşanan terör saldırılarını kınamak için tüm profesyonel ligler ile A2 ve gençlik geliştirme liglerindeki maçların 3 dakika geç başlatılmasına karar verdi.
Maçlarda oyuncular ve hakemler kollarına siyah bant takarken, karşılaşma öncesinde şehitlerimiz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Hakkari ve Bitlis'teki terörist saldırılar sonucu 29 güvenlik görevlimizin şehit, 3 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesinden tarifsiz üzüntü duyuyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatı ile tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.



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