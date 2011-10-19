Futbol da terörü protesto etti!

T24

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaşanan terör saldırılarını kınamak için tüm profesyonel ligler ile A2 ve gençlik geliştirme liglerindeki maçların 3 dakika geç başlatılmasına karar verdi.Maçlarda oyuncular ve hakemler kollarına siyah bant takarken, karşılaşma öncesinde şehitlerimiz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.Hakkari ve Bitlis'teki terörist saldırılar sonucu 29 güvenlik görevlimizin şehit, 3 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesinden tarifsiz üzüntü duyuyoruz.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatı ile tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.