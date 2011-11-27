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Spor

Futbol camiasını sarsan ölüm

Galler Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gary Speed, evinde ölü bulundu.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bir dönem Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton Wanderers ve Sheffield United'da futbol oynayan 42 yaşındaki Speed'in evinde ölü olarak bulunduğu belirtilirken, polis yetkilileri, teknik adamın evinde kendisini asarak intihar ettiğini duyurdu. 

Futbol camiasını sarsan ölüm

Polis açıklamasında, olayda şüpheli bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Galler Milli Takımının başına Aralık ayında geçen Speed, Leeds United'ın ligde son şampiyonluğu kazanan 1992 yılı kadrosunda yer alıyordu.

1990-2004 yılları arasında Galler Milli Takımı'nın formasını da 85 kez giyen Sqeed, 2006 yılında giydiği Bolton formasıyla, Premier League'de 500. maçına çıkan ilk futbolcu unvanını elde etmişti.

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