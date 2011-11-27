Futbol camiasını sarsan ölüm

T24

Polis açıklamasında, olayda şüpheli bir durumun bulunmadığı kaydedildi.Galler Milli Takımının başına Aralık ayında geçen Speed, Leeds United'ın ligde son şampiyonluğu kazanan 1992 yılı kadrosunda yer alıyordu.1990-2004 yılları arasında Galler Milli Takımı'nın formasını da 85 kez giyen Sqeed, 2006 yılında giydiği Bolton formasıyla, Premier League'de 500. maçına çıkan ilk futbolcu unvanını elde etmişti.