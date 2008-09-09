Futbol ateşi buzları eritiyor

Futbolun yerküreyi saran etkisi sadece sporla sınırlı kalmıyor, siyasi hayatı da etkiliyor. Futbol, Güney ile Kuzey Kore, Türkiye ile Suriye, ABD ile İran, Küba ile ABD ve son olarak Ermenistan ve Türkiye arasındaki buzları eriten önemli bir araç oldu...



Türkiye Ermenistan'la oynadığı 2010 Dünya Kupası eleme maçı, futbolun uluslararası iletişimde ne kadar önemli bir fonksiyonu olduğunu ortaya koydu.



Tarihimizde ilk kez karşılaştığımız Ermenistan'ı 2-0 yenerken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün maç ziyareti, iki ülke ilişkilerinin başlangıcında bir milattı.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sonrası yaptığı, "Cumhurbaşkanımız bana, 'Fatih Hoca, bugün Küba ile ABD de 60 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geliyor. Biz de Ermenistan ile ilk kez oynuyoruz. Tarihî bir gün yaşıyoruz' dedi. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde biz de rol oynadıysak ne mutlu bize." açıklamaları durumun özetiydi.



Futbol, 61 yıl sonra Küba ile ABD'yi de bir araya getirdi. Küba'nın başkenti Havana'da ABD ile Küba, Dünya Şampiyonası eleme maçı oynadı. ABD'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada ABD'li futbolcular, Küba taraftarlarını alkışlarken aynı karşılığı buldu.



F.Bahçe'nin 2007'de Suriye'nin El İttihad takımıyla Halep Olimpiyat Stadı'nda oynadığı dostluk maçını Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izlemeye gitmesi, iki ülke arasında yeni bir dönem başlattı.



Beşar Esed'in her fırsatta Türkiye'ye gelerek ilişkileri güçlendirmesi futbolun başarısıydı. Fransa 1998'de oynanan İran-ABD maçı da bir futbol karşılaşmasından öte anlamlar taşıyordu.



İran, rakibini 2-1 mağlup ederken iki ülke arasında savaş gerginliği futbol topuna teslim olmuştu. Futbol, Güney ile Kuzey Kore arasındaki buzları da bir nebze olsun eritti. Koreliler, 2002'de dostluk maçında Seul'de buluştu. Tribünlerde tek bayrak ve 'Birleşik Kore' tezahüratları vardı.