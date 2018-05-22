Futbol antrenörleri Adana'da buluştu

Yusuf BAŞTUĞ - Malik GÖDELİNER / ADANA,(DHA) - ADANA\'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nce (TÜFAD) gerçekleştirilen Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri, büyük ilgi gördü.

Türk antrenörlerinin gelişimi için her 2 yılda bir yapılan seminerde TFF tarafından görevlendirilen eğitimciler Osman Öngen ve Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Nuri Yıldız, görsel sunumlar eşliğinde eğitim verdi. Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren eski Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ali Gülleri anısına adanan seminere, Adana\'nın yanı sıra bölge illerden TFF C, TFF B, UEFA B ve teknik direktör lisanslarına sahip 460 antrenör katıldı.

ÖNEMLİ İSİMLER BULUŞTU

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, \'Coral Hoca\' olarak bilinen Ali Hikmet Aydınoğlu ve ASKF Başkanı Ahmet Bozan gibi spor dünyasının önde gelen isimleri, futbolcular ve teknik görevliler ilgi gösterdi. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da, dünyasında yaşanan gelişmelere ilişkin katılımcılara seslendi.

TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, katılımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Seminere katılanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verildiğini anımsatan TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ise antrenörler ve futbolun gelişimi için seminerin oldukça önemli ve gerekli olduğunu söyledi.

\'FUTBOLDAN ZEVK ALMALIYIZ\'

Seminerin öneminden söz eden İsmail Dilber, şunları kaydetti: \"Bu seminerleri ülkemizin tamamını kapsayan 56 şubemizde yapıyoruz. Futbolda gelişmeleri arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Yeni bilgiler edinen arkadaşlar 2 yıl çalışma izni alacak. Futbolun ülkemizde daha çok gelişimi için neler yapılabildiğini konuşuyoruz. Sahanın içinde daha çok heyecan ve daha temiz futbol istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza bunları aktarmak istiyoruz. Arkadaşlar büyük ilgi gösteriyor seminerlere. 16 Mayıs\'ta başlayan seminerlerimiz Haziran ayı sonuna dek sürecek. Futbola, rakibe, taraftara saygılı olmamız lazım. Oyuncunun, antrenörün seyircinin yani herkesin futboldan zevk alması lazım. Bu eğitimler önemli ve gerekli.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Seminerden detay ve genel görüntüler

- Samet Aybaba ve Eyüp Arın\'dan yakın plan görüntüler

- Eğitim verilirken görüntüler

- TÜFAD Başkanı İsmail Dilber\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)