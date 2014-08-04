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Füsun İhsanoğlu: Erdoğan ailesiyle dostluğumuz var, söylediklerine üzülüyorum

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi: Kullanılan dili yadırgıyorum, anlayamıyorum, söyleyecek laf bulamıyorum

04 Ağustos 2014 10:58

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun seçim kampanyası boyunca yanında ayrılmayan eşi Füsun İhsanoğlu, “Uzun yıllardan beri ailece dostluğumuz var” dediği Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eleştirileri için “Çok üzülüyorum ve çok şaşırdım” değerlendirmesini yaptı.

Şükrü Küçükşahin'in Hürriyet'teki haberine göre, sonuna gelinen seçim kampanyası boyunca Erdoğan’ın ithamları ile ilgili Hürriyet’e konuşan Füsun İhsanoğlu, şunları söyledi:

“Böylesini beklemiyordum. Ben önemli siyasetçilerin çıktığı bir aileden geliyorum. Buna rağmen kullanılan dili yadırgıyorum, anlayamıyorum, söyleyecek laf bulamıyorum. Bugün Türkiye en önemli makamı için, devletin en üst kademesi için bir seçim yapıyor. Bu makama uygun, nezaketi hiç eksik etmeyen, onun kurallarına çok uygun bir dil kullanmalı, her konuda buna dikkat etmeli. Bizim Sayın Erdoğan Ailesi ile düzenli bir dostluğumuz var. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bu yana gelen bir dostluk bu. O günlerden bu yana çok beraber olduk. Ne değişti anlamış değilim. Biz yine aynı insanlarız, saygıda kusur etmiyoruz. Bizim aldığımız aile terbiyesi de bunu gerektirir. Her gün duyduğum sözler karşısında üzülüyorum.”

Füsun İhsanoğlu, Emine Erdoğan’ın bu konuda ne düşündüğü konusunda bir fikri olup olmadığı yönündeki soruyu ise susarak ve yüz mimikleri ile üzüntü ima ederek yanıtlamadı. İhsanoğlu sözlerini “Dediğim gibi ben böyle bir söylem beklemiyordum, üzgünüm” diyerek tamamladı.

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