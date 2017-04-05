Füsun Demirel: Adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı “Hayır” demek yurttaşlık görevi

Usta oyuncu ve çevirmen Füsun Demirel, 16 Nisan’da referandumuna olağanüstü hal (OHAL) koşullarında gidildiğine dikkat çekerek “Son yıllarda giderek artan adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı “Hayır” demek, demokrasi ve özgürlükler adına zaten bir yurttaşlık görevi” dedi. Demirel, referandum sonucunda “Evet” çıkması durumunda Türkiye’nin tek sesli bir ülkeye dönüşeceğini söyledi.

Gazete Karınca’dan Pelin Özkaptan’ın sorularını yanıtlayan Demirel’in açıklamaları şöyle:

Anayasa değişikliğine yanıtınız neden ‘Hayır’?

"Esasen OHAL’le referanduma gitmek gibi anti demokratik bir yaptırımla karşı karşıyayız… Son yıllarda giderek artan adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı “Hayır” demek, demokrasi ve özgürlükler adına zaten bir yurttaşlık görevi."

Bir kaç gerekçe ile anlatın desem.

"Hayır’ın bir kaç gerekçesi şöyle: Ekonomik dağılımın gittikçe dengesizleşmesi, Türk Lirasının değer kaybı, asgari ücretin açlık sınırının altında olması, yaşam alanlarımızın kısıtlanması, yeşil alanların giderek tahribatı ve toprakların imara açılması, kaldırımların bile neredeyse eksikliği, tarım, hayvancılığın ve turizm sektörünün geldiği son durum..."

‘Evet’ çıkarsa toplumu nasıl bir tablo bekliyor sizce?

"Evet çıkarsa bugün yaşadıklarımızı da 16 Nisan sonrası yaşayamayacağımızı, her anlamda tek sesli bir ülke olacağından tüm özgürlüklerin elimizden gideceğini, hukukun tamamen işlevsizleşeceğini, muhaliflerin ve azınlıkların daha ağır bedeller ödeyeceğinin bilincindeyiz."

“Kadınlar için durum çok karanlık”

Kadınlar neden ‘Hayır’ demeli sizce?

"Kadınlar için durum çok karanlık çünkü… Sadece Mart ayında 35 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 63 çocuk cinsel istismara uğradı. 17 kadına tecavüz edildi. 14 sene içinde kadınlar ve gençler için hiçbir şey yapılmadığı gibi bir de taciz ve tecavüzler, çocuk evlilikleri legalize edildi. Kadın cinayetlerine indirim sağlayarak yapanlar cesaretlendirildi..."

"Mevcut iktidar sergilediği davranış ve tutumla, kadın ve çocuk mağdurlara sırtını dönüp yenilerinin yapılmasını ve 'bir kereden bir şey olmaz' ya da 'çocuklarınıza bağırmayı öğretin' diyerek bilinçli ya da bilinçsiz desteklemiş oldu… Sadece bu yüzden bile kadınlar 'Hayır' demeli elbette."

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