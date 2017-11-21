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Spor

Furkan'ın kardeşi de Altay'a emanet

İZMİR, (DHA) - ALTAY'ın yetenekli futbolcusu Furkan Deniz, küçük kardeşi Tümer'i siyah-beyazlı kulübün futbol okuluna yazdırdı

21 Kasım 2017 15:36

İZMİR, (DHA) - ALTAY\'ın yetenekli futbolcusu Furkan Deniz, küçük kardeşi Tümer\'i siyah-beyazlı kulübün futbol okuluna yazdırdı. Son olarak 2-1 kazandıkları Karşıyaka maçında ilk golü kaydeden Furkan, derbinin ardından kardeşiyle soluğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı\'ndaki Altay Futbol Okulu\'nda aldı. Furkan, imzanın ardından akşam saatlerinde ilk idmanına çıkan 10 yaşındaki kardeşini yine yalnız bırakmadı. Altay\'ın altyapısından yetiştiğini hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, \"Bugünlere gelmemde Altay\'ın payı çok büyük. Kardeşimin de futbol eğitimini Altay\'da en iyi şekilde alacağına inanıyorum\" dedi.
Minik Tümer de ağabeyi gibi ilerde A takımda forma giymek istediğini söyledi.

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