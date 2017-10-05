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Spor

Furkan ve Cedi yeni takımlarıyla parkede!

Milli basketbolcular, NBA'deki yeni takımlarının hazırlık maçında süre aldı

05 Ekim 2017 13:42

Bu sezon NBA'e transfer olan 2 milli basketbolcu Furkan Korkmaz ve Cedi Osman, sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında sahne aldı.

Basketdergisi'nde yer alan habere göre Atlanta Hawks'ın Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup ettiği mücadelede forma giyen Cedi Osman, karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaund,  2 asistle tamamladı.

Atlanta Hawks cephesinde bir diğer milli oyuncu Ersan İlyasova; 5 sayı, 7 ribaund, 1 asistle mücadele etti.

Charlotte Hornets ise Philadeelphia 76ers' 108-106 mağlup etti. Mücadelede 14 dakika forma giyen Furkan Korkmaz 3 sayı, 2 ribaund, 1 asist, 2 top çalmayla oynadı.

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Cedi OsmanFurkan KorkmazNBACleveland76ers

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