Furkan ve Cedi yeni takımlarıyla parkede!

Bu sezon NBA'e transfer olan 2 milli basketbolcu Furkan Korkmaz ve Cedi Osman, sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında sahne aldı.

Basketdergisi'nde yer alan habere göre Atlanta Hawks'ın Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup ettiği mücadelede forma giyen Cedi Osman, karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaund, 2 asistle tamamladı.

Atlanta Hawks cephesinde bir diğer milli oyuncu Ersan İlyasova; 5 sayı, 7 ribaund, 1 asistle mücadele etti.

Charlotte Hornets ise Philadeelphia 76ers' 108-106 mağlup etti. Mücadelede 14 dakika forma giyen Furkan Korkmaz 3 sayı, 2 ribaund, 1 asist, 2 top çalmayla oynadı.