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Furkan Vakfı'ndan gözaltılara tepki: Korkak, namert düşmanların lidere bağlılık görsün!

Vakfın Adana, Niğde ve Elazığ'daki şubelerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınmıştı

02 Şubat 2018 14:05

Adana, Niğde ve Elazığ'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda vakfın kurucusu Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmasına, vakfın Gaziantep şubesi tarafından düzenlenen toplantıda tepki gösterildi. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, "Kaldır şehadet parmağını. Emrinle binler yürüsün. Korkak namert düşmanların, lidere bağlılık görsün Alparslan Hocam!" ifadesi dikkati çekti.

Odatv'de yer alan habere göre Operasyonun ardından Vakfın geçici olarak faaliyetten men edildiği açıklanmıştı. Alpaslan Kuytul ve diğer gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ederken, vakıf üyeleri ise operasyona tepki gösterdi.

Gaziantep’te operasyona tepki amacıyla Vakıf üyeleri bir toplantı düzenledi. Toplantının gövde gösterisine dönüştüğü aktarılırken, vakfın Gaziantep şubesinin Twitter hesabından toplantıdan fotoğraf kareleri şu ifadelerle paylaşıldığı belirtildi:

"Korkak, namet düşmanların..."

“Furkan Hareketi Yoluna Devam Ediyor!

Grup Furkan'ın coşkulu ilahileri ile programımız devam ediyor.

Kaldır şehadet parmağını

Emrinle binler yürüsün

Korkak namert düşmanların

Lidere bağlılık görsün

Alparslan Hocam!”

Söz konusu haberde, vakfın toplantıya dair bu mesajı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj olarak yorumlandığı ifade edildi. Ayrıca haberde şu bilgilere yer verildi: 

Alpaslan Kuytul ve Furkan Vakfı bir süredir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyordu. Hükümete yakın medyada operasyon öncesinde Kuytul ve Furkan Vakfı’yla ilgili haberler çıkmıştı.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, 15 Temmuz darbe girişimini canlı yayında öğrenmiş ardından “Darbenin Müslümanlara hayırlı olması” temennisinde bulunmuştu.

Kuytul, darbe girişiminden bir gün önce, yani 14 Temmuz'da paylaşılan konuşmasında "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadesini kullanmıştı.



 

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