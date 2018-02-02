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Furkan Vakfı'na kayyım atandı

Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul dahil 25 kişi gözaltına alınmıştı

02 Şubat 2018 19:46

Adana Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyım atandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla yürütülen sorulturma kapsamında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelilk 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Alparslan Kuytul hakkında, daha önce 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava açıldığı ortaya çıktı. Kuytul'un sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan iddianame hazırlandığı ve bunların Adana 22'nci ve 2'nci Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildiği öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında ifade veren Kuytul'un tutuksuz yargılanmasına karar verildiği, duruşmaların da önümüzdeki gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ardından Adana Valiliği Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıkladı.

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyım atandı.

 

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