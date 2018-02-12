Furkan Vakfı üyesinin telefonundaki 'çocuk pornosu'na virüs savunması

ADANA,(DHA)- ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda gözaltına alınıp, cep telefonunda çocuk pornosu olduğu öne sürülen çok sayıda cinsel içerikli görüntüler çıkan İdris B. (58) savunmasında, \"Cep telefonuma virüs bulaştı\" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, \'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü\' iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 30 Ocak\'ta Adana, Niğde ve Elazığ\'da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul\'un da aralarında bulunduğu Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi geri kalan zanlılara ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

VİRÜS BULAŞTI

İdris B.\'nin incelenen cep telefonunda, çok sayıda çocuk pornosu görüntüsü çıktığı ileri sürüldü. Emekli makine teknisyeni olan İdris B., örgüt üyeliğinin yanı sıra \'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak\' suçundan da tutuklandı.

Vakfın sosyal medya sorumluluğunu da yürüten evli 4 çocuk babası İdris B., adliyeye götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekmiş, gazetecilere de \"Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler\" demişti. Tutuklanan İdris B.\'nin ise savunmasında, \"Cep telefonuma virüs bulaştı, görüntülerden ordan inmiş olabilir\" dedi.



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