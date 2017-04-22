Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi; 50 gözaltı

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahele edildi.

DHA’da yer alan habere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, Atatürk Parkı'nda toplandı. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.



İzinsiz toplandıkları bildirilen Furkan Vakfı üyelerine, dağılmaları için polis tarafından uyarıda bulunuldu. Grup dağılmamakta ısrar edince polis tarafından biber gazı ve TOMA'lardan su sıkılarak müdahale edildi. Ara sokaklara dağılarak kaçan grup, bir süre sonra tekrar Atatürk Parkı'na geldi.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bizzat yönettiği müdahele sonucunda grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından, bölgeden uzaklaştırıldı.



Müdahale Sırasında gaz ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi, Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 50 kişi de gözaltına alındı.

Furkan Vakfı, 16 Nisan'daki anayasa referandumunda 'Hayır' diyeceğini açıklamıştı.