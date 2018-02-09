Furkan Vakfı operasyonunda Kuytul ile birlikte 5 kişiye tutuklama

ADANA, (DHA) - ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 6\'sı hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı verilirken, 17\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak\'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na operasyon düzenledi. \'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma\' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

364 BİN LİRA ÇIKTI

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi\'ndeki vakfın genel merkezinde de arama yaptı. Bir odada vakfa ait kasada 364 bin lira bulan polisler, paraya ve sistem odasındaki bilgisayarlara el koydu.

2 DAVA AÇILDI

Alparslan Kuytul hakkında, daha önce \'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\' ve \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava açıldığı ortaya çıktı. Kuytul\'un sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği ve FETÖ/PDY\'nin darbe girişimini destekleyen ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan iddianame hazırlandığı ve bunların Adana 22\'nci ve 2\'nci Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında ifade veren Kuytul\'un tutuksuz yargılanmasına karar verildiği, yargılamaların da önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Adana Valiliği, operasyondan bir gün sonra Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın geçici olarak faaliyetten men edildiğini açıkladı. Bundan 2 gün sonra ise Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na kayyum atandığı duyurdu.

Alpaslan Kuytul ve 27 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından 9 gün sonra adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Adliye önü ve arkasından geçen yolları bariyerlerle kapatan polis, yakındaki ana yollar ve kavşaklarda da önlem aldı. Çevre illerden gelen takviye çevik kuvvet polisleri, adliye civarında kuş uçurtmadı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA\'lar hazır bekletildi.

5 TUTUKLAMA

Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Kuytul ile birlikte 25 şüpheliyi, \'FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide, DAEŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik\' suçlarından, şüphelilerden İdris Bilal\'i bu suçlarla birlikte ayrıca \'Müstehcenlik\' suçundan tutuklanmaları, diğer 3 şüpheliyi de adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı veren mahkeme, diğer 17 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

KUYTUL\'UN DANİMARKA\'YA GİRİŞİ YASAKLANMIŞ

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı, geçen Ağustos ayında sosyal medyadan Alpaslan Kuytul\'un, nefret söylemi yaydığı gerekçesiyle 2 yıl süreyle ülkeye girişini yasakladığı duyurduğu ifade edildi. Alparslan Kuytul’un yanı sıra, yasaklı listede Kur’an-ı Kerim yakmakla ünlenen rahip Terry Dale Jones de yer alıyor.

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