Furkan Vakfı'nın lideri Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'a engelleme: Aracının önüne kapan attılar

Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, Ankara’da düzenlenecek olan bir etkinliğe katılmak istedi ancak izin verilmedi. Kuytul’un aracını Sincan’da durduran polis, geçişine engel olmak için önüne kapan attı.
Polisin kendisine izin vermemesi üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Ankara'ya bomba ile gelmedim... Arkadaşlarımın bana çiçek vermesine bile izin vermediler... Çiçeklerimizi bile kırdılar... Hala polis nezaretinde bekletiliyorum...” dedi.
“Koskoca devlet, ben 300 - 400 kadınla Ramazan üzerine bir konuşma yapacağım diye ciddi tedbirler almış"
Tweetlerine devam eden Kuytul, “Koskoca devlet, ben 300 - 400 kadınla Ramazan üzerine bir konuşma yapacağım diye ciddi tedbirler almış.. 82 milyonun içinde biz neyiz ki normalde ama o taraftan bakınca dev gibi falan mı görünüyoruz!” diye yazdı.
"Seyahat hürriyetini kısıtlıyorsunuz"
Kuytul’un, söz konusu görüntüleri paylaşmasının ardından sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da tepki gösterenler arasındaydı.
Gergerlioğlu, “Seyahat hürriyetini kısıtlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz siz?” dedi.