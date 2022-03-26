Furkan Vakfı'nın lideri Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'a engelleme: Aracının önüne kapan attılar

Adana’da yürüyüş düzenlemek isteyen kapatılan Furkan Vakfı üyelerine yapılan sert müdahalenin ardından, Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, Ankara’da düzenlenecek bir etkinliğe katılmak istedi. Kuytul’un aracının önüne kapan atan polis, etkinliğin yapıldığı salona gitmesine engel oldu.

Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, Ankara’da düzenlenecek olan bir etkinliğe katılmak istedi ancak izin verilmedi. Kuytul’un aracını Sincan’da durduran polis, geçişine engel olmak için önüne kapan attı.

Polisin kendisine izin vermemesi üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Ankara'ya bomba ile gelmedim... Arkadaşlarımın bana çiçek vermesine bile izin vermediler... Çiçeklerimizi bile kırdılar... Hala polis nezaretinde bekletiliyorum...” dedi.

“Koskoca devlet, ben 300 - 400 kadınla Ramazan üzerine bir konuşma yapacağım diye ciddi tedbirler almış"

Tweetlerine devam eden Kuytul, “Koskoca devlet, ben 300 - 400 kadınla Ramazan üzerine bir konuşma yapacağım diye ciddi tedbirler almış.. 82 milyonun içinde biz neyiz ki normalde ama o taraftan bakınca dev gibi falan mı görünüyoruz!” diye yazdı.

"Seyahat hürriyetini kısıtlıyorsunuz"

Kuytul’un, söz konusu görüntüleri paylaşmasının ardından sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da tepki gösterenler arasındaydı.

Gergerlioğlu, “Seyahat hürriyetini kısıtlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz siz?” dedi.

Ne olmuştu?

Alparslan Kuytul’un başında bulunduğu kapatılan Furkan Vakfı’nın üyeleri, pazar günü Adana’da bir yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe engel olan polisin, üyelere uyguladığı sert müdahale kameralara yansıdı. Müdahaleye tepki yağarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Bizim yöntemimiz bu olmamalıydı” diyerek, polislerin sertliğini kabul etti.