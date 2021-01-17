Furkan Vakfı'dan şeriat çağrısının yapıldığı bildiriyle ilgili açıklama: Tuzak bildiri; karanlık bir yerden düğmeye basıldığı açık

T24 Haber Merkezi

Ankara'da şeriat çağrısının yapıldığı ve Furkan Vakfı gönüllülerince dağıtıldığı iddia edilen bildirilerle ilgili açıklama yapan Furkan Vakfı bildirilerle ilgilerinin olmadığını belirtti.

Başkent Ankara'da bazı binaların kapılarına bırakılan "Şeriat çağrısı içerikli" bildirilerin Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı gönüllüleri tarafından dağıtıldığı iddia edildi.

Demirören Haber Ajansı geçtiği haberde bildiri üzerinde 'bize ulaşın' diye belirtilen F.S.'ye ait sosyal medya hesabının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

"Furkan Vakfı bildiride ismi geçen Fatih Sadri isimli şahıs ile Furkan Vakfının hiçbir alakası yoktur. Böyle bir şahıs hiçbir zaman bizimle irtibata geçmemiştir" açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili Furkan Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf "Tuzak bildiri; karanlık bir yerden düğmeye basıldığı açık" dedi.

Açıklama şöyle:

"Bu gece 00.30 sularında “içeriğinde şeriat istemi bulunan bir bildirinin Ankara’da bazı evlerin kapılarına bırakıldığı, şeriat çağrısı yapan bildiri olarak medyaya yansıyan bu bildirinin Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul Hocaefendi ile ilişkilendirildiği” iddiasını içeren haberlerin yayıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Karanlık birtakım ellerin yine kirli emeller peşinde olduğu ve bizi zan altında bırakmaya veya yeni bir operasyon daha yaptırmaya çalıştıkları ortadadır. Bazı haber sitelerinin de konuyu araştırmadan mal bulmuş mağribi gibi bu asılsız haberin üzerine atladıkları görülmektedir. Bu da karanlık bir yerden düğmeye basıldığının açık göstergesidir.

Kapılara bırakılan söz konusu bildiride Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin konuşmalarından kesitler olduğunu öğrendik. Sözü geçen konuşma ile bildirinin konusunun hiçbir alakası yoktur. Sadece bizimle bağlantı kurulmasını sağlamak için oradan alıntılama yapıldığı açıktır. Gerek bildirinin altında adı geçen F. S (Fatih Sadri) nin ve gerekse BU TUZAK BİLDİRİNİN ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ, FURKAN VAKFI, TV FURKAN VE FURKAN GÖNÜLLÜLERİ İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR."

Ne olmuştu?

Ankara’nın Mamak ilçesinin Misket Mahallesi’ndeki binaların kapılarına "Müslüman Olmak Neyi Gerektirir" başlıklı bildiriler bırakılmıştı.

IŞİD'ın görüşlerinin savunulduğu ve şeriat propagandasının yapıldığı bildiride "Türkiye de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmektedir. Türkiye de şeriat yani Kuran Kanunları değil (insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar) geçerli. Demokrasi de, laiklik de İslama tamamen ters olan küftir sistemleridir" denilmişti.

Bildirilerin Furkan Vakfı ile ilgili olduğu iddia edilmişti.

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul iktidara dönük eleştirileri nedeniyle tutuklanmış, Furkan Vakfı'nın eylemlerine polis sık sık müdahale etmişti. Vakfın yurtları da kapatılmıştı.

Kuytul 22 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.