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Furkan Vakfı Başkanı: Peygamberimizin cemaatinde bile zina eden var, insandır bu zayıftır!

Alparslan Kuytul, Karaman'daki tecavüz olayını yorumladı

29 Mart 2016 20:09

Furkan Vakfı’nın kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul, Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’in evlerinde ortaya çıkan tecavüz skandalıyla ilgili görüşlerini aktarırken “Peygamberimizin cemaatinde bile, sahabesinde zina eden, içki içen, hırsızlık eden var” ifadelerini kullandı.

Kuytul şunları söyledi: "Devlette bu kadar terbiyesiz varsa, cemaat de, vakıf da, devletin küçüğüdür yani bir cemaatte, bir vakıfta bir-iki tane terbiyesiz çıkar. Devlette bu kadar terbiyesiz varsa, cemaatte de bir-iki tane olur... Peygamberimizin cemaatinde bile, sahabesinde zina eden, içki içen, hırsızlık eden var. Eli kesilen var, recm edilen var. İnsandır bu, zayıftır, herkes bir değil. Bir-iki tane insanın yapmış olduğu terbiyesizlikten dolayı cemaate, vakfa ya da bir kuruluşa laf söylenemez yani. Ona bakarsanız peygamberimizin cemaatinde de vardı bazı kimseler. Herkes Ebubekir, Ömer miydi yani?" dedi.

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