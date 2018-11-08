Furkan Vakfı Başkanı Kuytul için 'terör' suçlamasından tahliye kararı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un 'terör örgütü propagandasını yapmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Kuytul, yürütülen başka soruşturmalardaki tutuklama kararı nedeniyle salıverilmeyecek.

Bolu Cezaevi'nde bulunan Kuytul, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yıllardan beri 'DEAŞ, PKK ve FETÖ aleyhinde' konuşmalar yaptığını söyleyen Kuytul, "Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. DEAŞ, beni ölümle tehdit ediyor. FETÖ ve PKK'yı eleştiren videolarım konuşmaların var. Beni Afrin operasyonunu eleştirmekle suçluyorlar. Önceki mahkemelerde bu bana sorulmadı. Beni mahkum ettirmek için kasıt var. Darbeyi reddettiğim videolar kırpılmış" diye konuştu.

Fethullah Gülen'i 1980'li yıllardan beri eleştirdiğini belirten Kuytul, "ABD'nin Irak işgalinde Gülen, ‘Irak'ta ölenlere değil İsrail'de ölenlere ağlıyorum' demişti. Ben bunu çok eleştirdim. Dinler arası diyalog projesini ısrarla reddettim. Bunun bir tuzak olduğunu söyledim. Ben 80/90'lı yıllardan beri bunları reddediyorum" dedi.

Vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Kuytul'u bu davadan tahliye ederek duruşmayı erteledi.

Kuytul'un, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.