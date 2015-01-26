Furkan Vakfı Başkanı: Annen de olsa diz kapağının üstü tahrik eder!

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, "Annen de olsa, diz kapağının üstü tahrik eder. İslam gerçeği konuşuyor” dedi.

Kuytul'un tesettür ve cinsellik konularında açıklamalar yaptığı video vakfın internet sitesinde yayınlandı. Kuytul açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyor İslam, annen de olsa diz kapağının altından göbeğine kadar ve sırtına bakamazsın. Annen de olsa, diz kapağının üstü tahrik eder. İslam gerçeği konuşuyor. Hayal aleminde değil İslam. Toz pembe hayallerde gezmiyor İslam. 'Olmaz canım, annesiyle olur mu, bacısıyla olur mu?' İslam hayal kurmuyor, gerçeği söylüyor. 'Olur' diyor. Biri yapmazsa biri yapar. 'Olur mu?' diyenlerin başlarına geliyor."