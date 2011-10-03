-Furkan Ulaş Memiş nakavtla elendi BAKÜ (A.A) - 03.10.2011 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 16. Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün akşam seansında, 56 kiloda ringe çıkan Türk boksör Furkan Ulaş Memiş, Tacikistanlı rakibi Anvar Yusunov'a karnına aldığı yumruk darbesi sonucu nakavt ile yenilenerek şampiyonaya veda etti. Karşılaşmanın ilk dakikasında karnına aldığı yumruk darbesi sonucu bir süre yerde oturmak zorunda kalan Furkan Memiş, nakavtla mağlup oldu ve şampiyonanın 2'nci turunda elendi. Dünya Şampiyonası'nın bugün yapılan sabah seansında 49 kiloda ringe çıkan Türk boksör Ferhat Pehlivan, Ekvatorlu rakibi Carlos Quıpo'ya 17-10 yenilmişti. Şampiyonanın bugün yapılacak son maçında ise 91 kiloda Bahram Muzaffer, Alman rakibi Alexander Paverov ile tur mücadelesine çıkacak.