Furkan Özçal Galatasaray'da

Galatasaray, transfer döneminin son gününde bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor’un 22 yaşındaki orta saha futbolcusu Furkan Özçal’ı transfer etti.

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın şampiyonlar ligi’ndeki grup maçlarında oynayamayacak. Furkan, Galatasaray'ın gruptan çıkması galinde UEFA’ya verilecek yeni listeye adı yazılırsa Avrupa maçlarında da sahaya çıkabilecek.

Alacağı para

Profesyonel futbolcu Furkan Özçal ile 2012-2013 futbol sezonundan itibaren 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 futbol sezonları için sırasıyla 700.000 EUR, 550.000 EUR, 650.000 EUR ve 750.000 EUR sabit transfer ücreti ve 7.000 EUR, 8.000 EUR, 9.000 EUR ve 10.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir.

Furkan kimdir?

Furkan Yılmaz futbola Almanya'nın 1860 Münih takımının altyapısında başlamıştır. İlk olarak 1860 Münih genç takımında profesyonel sözleşme imzaladı. 2006 yılından itibaren U-16 Milli takım forması giymeye başlamıştır. Milli takımlarda 46 maçta görev yapmıştır. 2008-09 sezonunda Kayserispor takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda ilk maçına Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Hacettepe maçında çıktı.

2008-09 sezonunun 2. yarısında ilk 11 de yer bulmaya başladı. Oynadığı futbol ile gelecek vaad eden gençler arasına ismini yazdırdı. Kayserispor forması ile de ilk golünü 2008-09 sezonunda Kayserispor-Denizlispor maçında attı. Ailesi 20 yıl kadar önce Konya'dan Almanya'ya göç etti. Furkan 4 büyüklere attığı gollerle akıllarda yer etti.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması ile 23 maça çıkan Furkan, 2 gol atıp 3 de sarı kart gördü. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı takım ile 31 Mayıs 2013 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Doğum tarihi: 3 Eylül 1990 (22 yaşında)

Doğum yeri: Münih, Almanya

Boyu: 1,70 m

Mevkii: Orta saha