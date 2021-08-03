Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 3 yıllığına yeniden anlaştı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımıyla 3 yıl için 15 milyon dolar karşılığında yeniden anlaştı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, NBA'de kaldı. Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu, kulübüyle anlaşmaya vardı.

ESPN'in haberine göre oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Korkmaz, Sixers ile 3 yıl için 15 milyon Dolar karşılığında anlaşma sağladı.

Furkan Korkmaz ilk kez 4 Temmuz 2017'de NBA'e ayak bastı. Korkmaz, Philadeiphia 76ers ile anlaşma sağladı.

Milli basketbolcu bu sezon, Sixers ile Doğu Konferansı'nı lider bitirdi. Doğu Konferansı yarı finalinde Hawks ile karşılaşan Sixers seriyi 4-3 kaybederek finali kaçırdı.