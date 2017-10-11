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Spor

Furkan Korkmaz NBA'e alışıyor

Ersan İlyasova, takımının Memphis'i 100-88 yendiği maçta 7 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle oynadı

11 Ekim 2017 17:40

Bu sezon Anadolu Efes’ten NBA’de Philadelphia 76ers takımına transfer olan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics’e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayıyla oynadı.

Boston Celtics’e 113-96 ile boğun eğen Philadelphia 76ers’de kenardan gelerek 19 dakika süre alan genç oyuncu 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Philadelphia’da Ben Simmons 15, Markelle Fultz 12 sayı attı. Boston Celtics tarafında ise Semi Ojeleye 16 ile galibiyete katkı sağlarken Terry Rozier ve Abdel Nader 15’er sayı maçı tamamladı.

Ersan İlyasova 7 sayı ile oynadı

Diğer bir hazırlık maçında ise Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Memphis Grizzlies'ı 100-88 yendi. Ev sahibi ekipte ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 22 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle tamamladı. Atlanta'da Dennis Schroder 21, Memphis'te James Ennis 14 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

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