T24 LogoT24 Logo
Spor

Furkan Korkmaz durdurulamıyor: Bulls potasına 31 sayı

10 Şubat 2020 13:13

NBA'de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 118-111 yenerken; Philadelphia 76ers, forması giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz bench'ten gelip 31 sayı atarak galibiyette pay sahibi oyunculardan biri oldu.

Geçtiğimiz hafta Philadelphia 76ers’ın Memphis Grizzlies’i 119-107 yendiği maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kıran milli yıldızımız Furkan Korkmaz,dün gece oynanan  Chicago Bulls maçında da yıldızlaştı.

Yıldız basketbolcu ilk 5 başlamadığı karşılaşmayı 31 sayıyla tamamladı ve galibiyete katkı sağlayan en öenmli isimlerden biri oldu. Mücadelede 31 dakika 33 saniye süre alan Korkmaz, 17’de 12 ikilik ve 11’de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.

Kokmaz’ın yanı sıra Philadelphia’da Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla oynarken; bu sezon 30. double-double’ına imza attı. 76ers’te maça davga buran bir diğer isimde Ben Simmons oldu. Simmons 19 sayılık performansına 10 asist ve 10 ribaunt da ekledi ve bu sezon 5. triple-touble’ını yaptı.

Kadrosundaki bir çok isimden sakatlıklardan dolayı yararlanamayan Chicago’da ise Zach LaVine 32 sayıyla oynarken, Luke Kornet ise kariyer rekoru kırarak maçı 25 sayıyla tamamladı.

 

ETİKETLER

chicago bullsphiladelphia 76ersfurkan korkmaznbabasketbolkarşılaşma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24