Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul dahil 21 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın geçici olarak faaliyetten men edildiği bildirildi.

Adana Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açılamada:

\"Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; Anayasa’nın 33\'üncü ve Türk Medeni Kanunu’nun 115\'inci maddesi gereğince Adana\'da bulunan \'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\' ile tüm şube ve temsilcilikleri; İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir\" denildi.