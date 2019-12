-FURKAN DOĞAN'IN AİLESİ ABD'DE HAK ARIYOR WASHINGTON (A.A) - 26.02.2011 - İsrail'in Mavi Marmara gemisi saldırısında hayatını kaybeden ABD ve Türk vatandaşı Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ile avukatları, Amerikalı yetkililerden Furkan Doğan ile ilgili sürecin daha hızlı ilerlemesi ve konuyla ilgili objektif bir soruşturma yapılması için inisiyatif kullanmalarını istedi. Furkan Doğan'ın ölümüyle ilgili yürütülen süreci yerinde takip etmek amacıyla ABD'de yaklaşık bir haftadır çeşitli temaslarda bulunan Ahmet Doğan ve avukatları, temaslarıyla ilgili olarak Washington'daki Holiday Inn Otel'de basın toplantısı düzenledi. Avukat Ramazan Arıtürk, Washington ve New York'taki temasları öncesinde, Chicago'da AMP adlı kuruluş tarafından Furkan Doğan'ın ailesine ödül takdim edilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldıklarını bildirdi. Washington ve New York'ta hafta içinde yaptıkları temaslar çerçevesinde bazı sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptıklarını, Dışişleri Bakanlığında ABD yönetimi tarafından çeşitli birimlerden görevlendirilen bir heyetle toplandıklarını anlatan Arıtürk, bu toplantıda Furkan Doğan'ın ölümünden bugüne Dışişleri Bakanlığının işlemleriyle ilgili bilgi aldıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Arıtürk, aynı gün Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan Uluslararası Suçlar Birimi yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu birim de Furkan Doğan olayını araştırdıklarını ve şu anda inceleme safhasında bulunduklarını ifade ettiler ve bu arada bizlerden de elimizde bulunan delillerin, bilgilerin, belgelerin kendilerine ulaştırılmasını istediler. Biz de bunları İstanbul'a döndüğümüz zaman kendilerine göndereceğiz. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı yetkilileri, sürekli temas içinde olmamız gerektiğini, süreci birlikte takip edeceğimizi ve işbirliği yapacaklarını bize beyan ettiler. Biz de bundan memnuniyet duyduk" diye konuştu. -"KONGRE ÜYELERİNİN KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLMADIĞINI GÖRDÜK"- Arıtürk, ABD Kongresi'nde de bazı temaslarının olduğunu ve hazırladıkları raporların bir kısmını Kongre üyelerinin ofisleriyle paylaştıklarını belirtti. Kongre üyeleri ve danışmanlarının konu hakkında çok fazla bilgisi olmadığını ve farklı şekilde bilgilendirildiğini gördüklerini ifade eden Arıtürk, gerçeklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bundan sonra ABD'yi daha sık ziyaret etmeyi planladıklarını kaydetti. Kongre yetkililerinin olaydan çok etkilendiğini gözlemlediklerini ve bu noktada onları harekete geçirdiklerini düşündüklerini söyleyen Arıtürk, New York'ta da Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile görüştüklerini ve BM'de yürütülmekte olan sürecin nasıl ilerlediğini öğrenme imkanı bulduklarını, bu konuda kendilerinden yardım istediklerini bildirdi. Arıtürk, Mavi Marmara ile ilgili BM soruşturma komisyonu için hazırladıkları raporu da hem BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a, hem de komisyonun başkanı Geoffrey Palme'ye sunma imkanı bulduklarını anlattı. New York'ta ayrıca BM Genel Sekreterliğine bağlı siyasi işlerden sorumlu genel sekreter yardımcılarıyla görüştüklerini belirten Arıtürk, bu görüşmede Mavi Marmara saldırısının hukuki sürecini ve gelecekteki etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, onlarla da hazırladıkları birtakım bilgi ve belgeleri paylaştıklarını kaydetti. -"SÜRECİN DAHA HIZLI İLERLEMESİNİ ARZU EDİYORUZ"- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile görüştüklerini, onların da ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söylediğini aktaran Arıtürk, "Burada yapmış olduğumuz görüşmelerin son derece faydalı ve verimli olduğunu görüyoruz. Buradaki hukuki sürecin devam ettiğini anlamış bulunuyoruz. Ancak sürecin daha hızlı ilerlemesini, daha verimli ve etkin olmasını arzu ediyoruz. Buradaki avukat arkadaşlarımız süreci yakınen takip edecekler. Belki önümüzdeki zamanlarda yeniden New York ve Washington'a gelme durumumuz söz konusu olacak" diye konuştu. -"BM SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN RAPORUNU BEKLİYORLAR"- ABD Dışişleri Bakanlığının bu sürecin içerisinde olduğunu, Adalet Bakanlığının da süreci takip ettiğini belirten Arıtürk, sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki hukuk anlayışı çerçevesinde, soruşturmanın açılabilmesi için öncelikle delillerin toplanması, faillerin belirlenmesi gerekiyor. Ondan sonraki aşamada savcı tarafından soruşturma açılıyor ve bunun neticesinde dava açılıp açılmayacağına karar veriliyor. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda şunu gördük ki, Amerikan yönetimi tarafından araştırma yapılıyor. Deliller, bilgiler toplanıyor ve Ban Ki-mun tarafından kurulan komisyona önem veriyorlar. Ümit ediyoruz ki komisyonun çalışmaları bir an evvel sonuçlanır. Komisyon doğru ve gerçeği yansıtmasının Amerikan iç hukuku bakımından ciddi etkisi olacağını düşünüyoruz" -FURKAN DOĞAN'IN BABASI- Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan da ABD'deki temaslarından tatmin olup olmadığına dair bir soru üzerine, buradaki temaslarında oğluyla ilgili yürütülen süreci yakından görme şansına sahip olduklarını söyledi. ABD'nin sisteminin önce bilgi ve delil toplamaya dayandığını ifade eden Doğan, delillerin çoğunun ABD'nin dışında olması nedeniyle BM soruşturma komisyonunun raporunu bekleme ve ona göre ne yapılacağına karar verme yönünde genel bir temayül olduğunu gözlemlediklerini belirtti Doğan, Furkan'ın özel durumuyla ilgili her türlü delilin toplanması gayretinin yürütüldüğünü, soruşturma olmasa da bir inceleme ve araştırmanın devam ettiğini söyledi.