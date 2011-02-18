-FURKAN DOĞAN'A '2011 KUDÜS ÖDÜLÜ' İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın ailesi, ABD'deki yargı sürecinin başlatmak ve Doğan için verilecek ''2011 Kudüs Ödülü''nü almak üzere bu ülkeye gitti. THY'ye ait uçakla Şikago'ya hareket eden Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ile avukatlar Ramazan Arıtürk ve Uğur Sevgili'yi, Atatürk Havalimanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) insani Yardım Vakfı Başkanvekili Yaşar Kutlay, Mazlumder İstanbul Şube Başkanı Cihat Gökdemir uğurladı. Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Bugün Mavi Marmara olayının yeni bir merhalesinin başlangıcındayız. Bu yargılama sürecinin Amerika ayağını başlatmak üzere Amerika'ya gidiyoruz'' dedi. Doğan, hukuk kuralları çerçevesinde bu olaya sebep olanlar hakkında her türlü cezai ve tazmin yönünde tüm davaları açacaklarını belirterek, ''Eğer hukuk varsa, insanlık varsa netice alacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Ayrıca, Furkan Doğan'a ''Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Derneği'' tarafından verilen ''2011 Kudüs'' ödülünü de alacağını kaydeden Doğan, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de görüşme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi. Avukat Ramazan Arıtürk ise Mavi Marmara baskınıyla ilgili bir başka hukuki süreci başlatmak için ABD'ye gittiklerini ifade ederek, evrensel hukukun herkesin hakkının korunması için oluşturulduğunu, günümüzde hangi devlet olursa olsun ne kadar güçlü olursa olsun hukuka aykırı, insan haklarına aykırı davranışta bulunursa mutlaka cezasını bulacağı bir sisteme doğru gidildiğini kaydetti. ''31 Mayıs'ta Akdeniz açıklarında meydana gelen bu elim olay sebebiyle yapmış olduğumuz hukuki mücadelenin ciddi anlamda sonuçlarını almaya başlamış bulunuyoruz'' diyen Arıtürk, bu olaya karışan birtakım İsrailli yetkililerin evrensel yargılama yetkisini kabul eden Batı Avrupa ülkelerine giremediklerini ifade etti. Arıtürk, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesindeki hukuki sürecin de devam ettiğini buradan en kısa zamanda iyi bir sonuç olmayı umduklarını dile getirdi. Aynı zamanda BM'de de olayın soruşturmasını devam ettiğini vurgulayan Arıtürk, İsrail'in tarihinde ilk defa devlet olarak uluslararası kurumlar nezdinde sorgulanabilir bir konuma gelmesinin insanlık adına bir kazanç olduğunu düşündükleri belirtti. Amerika'da İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlığının en üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacaklarını anlatan Arıtürk, Amerika'nın kendi vatandaşı olan Furkan Doğan için buna sebep olanlardan hesap sormasını arzu ettiklerini kaydetti. Arıtürk, Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskınla ilgili bir grup avukat ve akademisyenin hazırladığı bir raporu da BM sekreterliğine sunacaklarını sözlerine ekledi.