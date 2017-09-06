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Furkan, 60 km kuzeyde yeniden arandı

    Özgür ALTUNCU - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) DENİZ  polisi 53'üncü günde Furkan'ı Arnavutköy Karaburun'da yine aradı

06 Eylül 2017 19:53

 

 

Özgür ALTUNCU - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) DENİZ  polisi 53\'üncü günde Furkan\'ı Arnavutköy Karaburun\'da yine aradı. Beşiktaş Arnavutköy\'de denizde kaybolan Furkan Yıldırım, 60 Km Kuzeyde, Karaburun\'da 53\'üncü günde tekrar arandı. Deniz polisleri Arnavutköy Karaburun\'da dalışlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren su altındaki aramalardan sonuç çıkmadı.

53 GÜNDÜR ARANIYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş\'a gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnunda akıntıya kapılarak kayboldu. Furkan Yıldırım\'ı arama çalışmaları 53 gündür aralıksız sürüyor. 

ACILI AİLE DE İZLEDİ

Arnavutköy Karaburun\'daki aramaları Furkan\'ın ailesi ve yakınları da izledi. Anne Kezban ile baba Memduh Yıldırım denizden bir an olsun gözünü ayırmadı. 

ANNE BABA BEKLİYOR

Günlerdir uyuyamadığını odanın içinde boğulacak gibi olduğunu söyleyen Furkan Yıldırım\'ın babası Memduh Yıldırım, \"Sanki bir karanlığın içindeyiz çıkamıyoruz. Hava hiç aydınlanmıyor bizim için hep karanlık\" diye konuştu. 

\"53 gündür biz yaşamıyoruz gözümüz kulağımız her dakika onda. Bayram geldi geçti, bizim için sıradan birgün gibi\" şeklinde konuşan anne Kezban Yıldırım da umutla oğlunun cenazesinin bulunmasını bekliyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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