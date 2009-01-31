Fulya Projesi bir milat



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin, siyah-beyazlı kulüp için bir kilometre taşı, bir milat ve yeni bir çağın başlangıcı olacağını ifade etti.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Dergisi'nin şubat sayısındaki yazısında, kompleksin açılışının 11 Şubat Çarşamba günü yapılacağını bildiren Demirören, siyah-beyazlı camiaya, ''11 Şubat 2009 tarihini, Beşiktaş'la ilgili kayıtlarınızın en üstüne yazmanızı istiyorum. Çünkü bu tarih, Beşiktaşımız için bir kilometre taşı, bir milat, yeni bir çağın başlangıcı olacaktır. Bu tarihte açılış kurdelesini keseceğimiz BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ni resmen hayata geçirerek, Beşiktaşımız'ın yarınlarını garanti altına alacağız'' şeklinde seslendi.



Başkan seçildiği günden itibaren yönetim kurulu üyeleriyle birlikte üzerine titredikleri projeyi sonuçlandırmak için büyük emek verdiklerini ve söz verdikleri tarihe yetiştirdiklerini anlatan Demirören, ''Camiamıza verdiğimiz sözü alnımızın akıyla yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığını yaşarken, bu projenin hayata geçmesi için emek vermiş tüm Beşiktaşlılar'a da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak isterim. Sevgili Beşiktaşlılar, biz hep Beşiktaş için kaybedecek bir dakikanın bile olmadığı bilinciyle, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi gibi kulübümüzü daha ileriye taşıyacak, Türk sporundaki öncülüğünü sürdürecek yeni projeleri, yeni sponsorlukları hayata geçirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üzerinde titizlikle çalıştığımız ve emek verdiğimiz yeni projelerimizle, kulübümüze çok önemli yeni gelir kaynakları oluşturacağız. Büyük camiamızı, bütün Beşiktaşlılar'ı çok mutlu edeceğine inandığımız gelişmeleri, yakında sizlerle paylaşacağız'' dedi.



''2009 BEŞİKTAŞ'IN YILI OLACAK''



Bu yıl tüm hedeflere ulaşacaklarına inandığını belirten başkan Demirören, ''Bu yıl tüm hedeflerimize ulaşacağımıza, 2009'un Beşiktaş'ın yılı olacağına yürekten inanıyorum. Camiamızın bu yolda bizlerle kenetlenmesi, Beşiktaşımız'ı hedeflerine ulaştıracaktır'' diyerek sözlerini tamamladı

