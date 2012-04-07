'12 Eylül'e destek veren Fuller, solu ağzına almasın'

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde CIA İstasyon Şefi olarak görev yapan Graham Fuller’ın sola dair yaptığı değerlendirmeler, sol çevreleri kızdırdı. Dün Radikal’in manşetinde ‘Türkiye’ye sol lazım’ başlığıyla yer alan söyleşide Fuller’in, “Benim kişisel hissiyatım Türkiye’de daha çok sol hareket görmek isterdim. Çünkü en büyük ihtiyaç bu” değerlendirmesine tepki geldi.

Alper Taş–ÖDP Genel Başkanı: “Daha dün 12 Eylül’ün mahkemesindeydik. 12 Eylül, içerideki işbirlikçileriyle Fuller’ların darbesidir. Sol, devrimci, sosyalist hareket bu memlekette gelişecek, büyüyecektir. Fakat bu Fuller’ların solu olmayacak. Onlar kendilerine uygun, Amerika’ya karşı ılımlı bir sol inşa etmek isteyebilirler. Biz, Fuller’e sol adını ağzına almamasını öneririz.”

Ertuğrul Kürkçü- BDP Mersin Milletvekili: “Fuller’ın sola dair hiçbir görüş belirtmemiş olmasını daha çok tercih ederim. Sussa daha iyi olur. Solu gömmek için 12 Eylül rejimine, Özal’a verdiği bunca destekten sonra soldan medet umar hale gelmesini çok ironik buluyorum. Yine de Fuller’la bu konuyu tartışır duruma düşmek bile sıkıntı verici.”

Kemal Okuyan–TKP Merkez Komite Üyesi: “Amerikalılar Türkiye’de birçok şeye muktedirler. Siyaseti tasarlayabiliyor, istedikleri partinin önünü açabiliyorlar. Fakat bir şeyde çok yeteneksizler. Düşündükleri anlamda bir sol tasarımında başarısız oluyorlar. Türkiye’de Amerika’nın hoşuna gidecek bir sol denendi fakat hiçbir zaman büyüyemedi. Dolayısıyla Fuller’ın, ‘Daha çok sol olsun’ değerlendirmesinde bahsettiği gerçek bir sol değil ebette. Onların bahsettiği anlamda bir solun Türkiye’de şansı olduğunu düşünmüyorum.”