-Füle yol gösterdi BRÜKSEL (A.A) - 29.11.2011 - AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, pozitif gündemle hayal kırıklıklarının üstesinden gelmeyi ve bir noktada katılım müzakerelerini yeniden hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ev sahipliğinde düzenlenen 67'inci Türkiye-AB Karma Paramento Komisyonu (KPK) toplantısında konuşan Füle, Türkiye ziyaretinde temas kurduğu hemen her kesimde ''Vizesiz seyahati hak ediyoruz'' yaklaşımını gördüğünü aktararak bunun olumlu olduğunu ama bununla birlikte ''hak edilen şey için aktif şekilde çalışmanın'' önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin vize konusunda en azından metninde uzlaşma sağlanılan Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak AB'nin önerdiği vize diyaloğu konusunda daha talepkar bir tutum benimseyebileceğini ve vizelerin kaldırılması konusunda AB üyeleri üzerinde daha büyük baskı kurabileceğini kaydeden Füle, ancak ortak çalışmayla mesafe alınabileceğine işaret etti. Füle, ''Birbirimize saygı göstermek ve sorumlu davranmak durumundayız. Birbirimizi itibarsızlaştırmaya veya küçük düşürmeye çalışmamalıyız. Çünkü bunu yaparken kendimizi de itibarsızlaştırmış oluyoruz. Bu, hayal kırıklığı döngüsünden çıkmak ve ortak geleceğimizi şekillendirmek için iyi bir yol değil'' şeklinde konuştu. Stefan Füle, Türkiye ile üzerinde çalıştıkları pozitif gündemle hayal kırıklıklarının üstesinden gelmeyi ve bir noktada katılım müzakerelerini yeniden hızlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.